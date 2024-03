Sociale: Undp-Generali, in aumento polarizzazione politica, sfiducia e disuguaglianze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia Silva ha dichiarato: "L'insicurezza globale richiede un approccio collettivo e una prospettiva a lungo termine. Le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla polarizzazione politica e al progresso tecnologico sono interconnesse e necessitano di risposte coordinate. Come leader nel settore assicurativo e dell’asset management che ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, Generali può contribuire in diversi modi, ma solo attraverso la cooperazione possiamo affrontare l'insicurezza e costruire un futuro più sicuro e sostenibile". Marcos Neto ha aggiunto: "Sono più che mai necessari una cooperazione e un impegno più forti per dare priorità all'azione sulle sfide globali condivise, dal cambiamento climatico alla costruzione della pace, per porre fine alla povertà e alle disuguaglianze. Insieme a Generali, Undp si sta impegnando per favorire l'accesso a soluzioni assicurative e di finanziamento del rischio, che possono contribuire a ridurre il senso di insicurezza e a migliorare il benessere delle comunità e delle persone vulnerabili”. La collaborazione tra Generali e Undp Generali e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite collaborano per promuovere l’accesso dei paesi in via di sviluppo a soluzioni assicurative e di finanziamento del rischio per migliorare la resilienza delle comunità e delle imprese locali. Nell’ambito della partnership pluriennale, Generali si è impegnata a fornire risorse tecniche e finanziarie alla Insurance and Risk Finance Facility (Irff) di Undp per aumentare il benessere socio-economico di alcune delle persone e delle aree più vulnerabili al mondo. La collaborazione unisce l'esperienza assicurativa di Generali con l'attenzione a lungo termine di Undp al finanziamento e allo sviluppo. Inoltre, attraverso la loro collaborazione, Generali e Undp si allineano agli obiettivi della InsuResilience Vision 2025, che prevede di raggiungere 500 milioni di persone vulnerabili, offrendo copertura contro gli shock climatici e le catastrofi naturali, di coprire 150 milioni di persone vulnerabili attraverso soluzioni di microassicurazione e di porre l'innovazione assicurativa al centro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. (Com)