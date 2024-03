Maire: lancia con università di Catania la Project control academy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire e l’Università degli Studi di Catania (UniCt) hanno siglato un accordo quadro con l’obiettivo di attivare una collaborazione ad ampio spettro su temi di ricerca tecnologica congiunta, formazione innovativa professionalizzante e diffusione di conoscenza e competenze sul territorio. L’Ateneo etneo e la società, consapevoli inoltre del complesso impatto dei fenomeni della transizione in atto sul sistema produttivo ed educativo - si legge in una nota -, intendono lavorare congiuntamente per costruire un percorso articolato di partenariato che risponda alla crescente necessità di un approccio multidisciplinare e a lungo termine. La prima iniziativa di questo percorso riguarda l’attivazione della Project control Academy di Maire, finalizzata all’inserimento in azienda di giovani neolaureati provenienti da un percorso formativo dedicato, che si pone l’obiettivo di far acquisire competenze in ambito Project control. I partecipanti saranno selezionati, in una prima fase di recruiting, dalle Facoltà di Ingegneria, Economia e Giurisprudenza di UniCt. Si prevede una formazione focalizzata su tematiche economiche e di Project management (in particolare Project planning scheduling e Project cost & Financial control), attraverso corsi con un taglio pratico ed esperienziale, fortemente contestualizzato rispetto alla realtà di Maire. (segue) (Com)