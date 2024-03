Maire: lancia con università di Catania la Project control academy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa cooperazione rappresenta pienamente l’impegno e la tensione costante di Maire verso il futuro", ha commentato Alessandro Bernini, Ad di Maire. "Come è emerso anche dai risultati della ricerca internazionale presentata dalla nostra Fondazione in occasione di Cop28 a Dubai - ha proseguito -, la necessità di nuovi profili professionali nell’ambito della transizione energetica è un elemento cruciale per consentire il percorso di decarbonizzazione delle nostre economie. Il nostro Gruppo è, quindi, orgoglioso di attivare questa collaborazione con l’Università di Catania, in un territorio come quello della Sicilia orientale con una forte tradizione industriale e al centro del Mediterraneo e dove stiamo valutando di consolidare la nostra presenza”. (segue) (Com)