Maire: lancia con università di Catania la Project control academy (3)

- "Innovazione e disseminazione nel territorio e nella società di quanto viene elaborato ogni giorno nelle aule e nei nostri laboratori costituiscono un obiettivo ormai ineludibile per l'Università di Catania, sempre più impegnata - anche attraverso le tradizionali missioni di formazione e ricerca - nella sfida della sostenibilità e delle transizioni digitale, energetica ed ecologica", ha dichiarato Francesco Priolo, Rettore dell’Università di Catania. "La partnership con una realtà imprenditoriale prestigiosa come Maire, che ringraziamo per aver individuato il nostro Ateneo come partner privilegiato di questa collaborazione, ci permette quindi di offrire ai nostri neolaureati delle nuove e importanti opportunità di crescita e specializzazione, con un taglio interdisciplinare e fortemente professionalizzante, in particolare nel settore del Project control, ma che potranno certamente estendersi anche ad altri settori, ha concluso. (Com)