Ucraina-Indonesia: Zelensky invita Giacarta al summit sulla formula di pace

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato l'Indonesia a prendere parte al prossimo summit sulla formula di pace ucraina. Lo ha reso noto il leader ucraino su Telegram a seguito di un colloquio telefonico con il presidente indonesiano, Prabowo Subianto. Zelensky si è congratulato con Subianto per la vittoria alle elezioni e ha espresso la speranza di proseguire le relazioni bilaterali reciprocamente vantaggiose. "Nel 2022 ho presentato la formula della pace - il vero percorso verso una pace giusta - proprio in Indonesia. Ora stiamo preparando il vertice inaugurale della pace e la partecipazione dell'Indonesia è di fondamentale importanza per noi", ha affermato il capo dello Stato ucraino. Zelensky ha detto inoltre di aver invitato Giacarta a partecipare alla realizzazione di alcuni dei punti della formula della pace relativi alla sicurezza nel settore nucleare e alimentare, nonché allo scambio di prigionieri. (Kiu)