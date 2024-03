Ostia: Bucci (FI), mare abbandonato, Comune non ha ancora affidato spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla viglia della bella stagione "il mare di Ostia continua ad essere abbandonato a sé stesso, con gli stabilimenti minacciati dall'erosione costiera e la burocrazia comunale che ancora non ha completato la procedura di affidamento delle spiagge libere di Roma Capitale con il rischio che si arrivi ancora una volta a ridosso dell'inizio dell'estate con le procedure ancora in corso. I cittadini lidensi non meritano tanta trascuratezza: il mare di Roma dovrebbe essere un tesoro sul quale investire e far prosperare il territorio". Lo afferma in una Francesco Bucci, delegato alla Sicurezza e Coordinatore dei Giovani per Forza Italia nel Municipio Roma X. "Il fenomeno dell'erosione, in particolare a sud del Canale dei Pescatori - aggiunge - è drammatico: il mare ha distrutto strutture come cabine e torrette di controllo, e ha diminuito ulteriormente la quantità di spiaggia che i lidi hanno disposizione per organizzare la propria attività. Sarebbe opportuno che Municipio X, Comune di Roma e Regione Lazio, così come chiesto anche da un ordine del giorno presentato da Forza Italia alla Pisana a prima firma del consigliere Angelo Tripodi, valutassero di usare le risorse del Pnrr per progetti di ripascimento e azioni di risanamento della costa. Continueremo a essere al fianco di Federbalneari e degli imprenditori preoccupati per le loro attività". (Com)