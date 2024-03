Giustizia: Barbera (Consulta), irragionevole durata processi, fatto negativo di cui tenere conto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ritengo sia pericoloso che il bilancio dello Stato debba sopportare le spese” anche nei casi di risarcimento “per l'irragionevole durata dei processi”. Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale Augusto Antonio Barbera nella conferenza stampa al termine della sua Relazione annuale alla presenza del capo dello Stato e delle più alte cariche. “Lo considero veramente un fatto negativo, fortemente negativo” e come Corte Costituzionale “possiamo fare in modo che la ragionevole durata dei processi voluta dalla Costituzione sia un valore da tenere presente, ma devo dire che talvolta questo non avviene”. (Rin)