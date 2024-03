Tunisia: 307 irregolarità in negozi e mercati nella prima settimana di Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima settimana del mese di Ramadan, dall’11 al 17 marzo, sono state riscontrate 307 irregolarità in Tunisia. Lo ha riferito il direttore dell’Amministrazione regionale del commercio, Maher Gharibi, citato dall’agenzia di stampa “Tap”, spiegando che sono state rilevate violazioni nei prezzi di vendita di verdure, cereali, prodotti alimentari di base, carne, pesce e pane. Complessivamente, sono state condotte nella prima settimana del mese sacro per i fedeli musulmani circa 2 mila ispezioni in negozi e mercati, da parte di 56 squadre istituite come deterrente per i monopolisti e per scongiurare l’aumento dei prezzi, in un periodo in cui è previsto un aumento della domanda di oltre il 20 per cento. Il direttore dell’Amministrazione regionale del commercio ha osservato che in generale i prezzi sono “accettabili e soddisfacenti”, in quanto “tengono conto del potere d’acquisto dei consumatori”, ad eccezione di carne rossa, pomodori e peperoni, “che mantengono un costo relativamente elevato”.(Tut)