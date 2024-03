Piemonte: Pichetto, è una delle regioni che può ottenere di più da comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte è una delle regioni che può ottenere di più dal provvedimento sulle comunità energetiche, perché c'è già una cultura notevole di autoproduzione e in secondo luogo qui c'è il 20 per cento dei Comuni italiani sotto i 5 mila abitanti e, visto che il provvedimento prevede un contributo a fondo perduto del 40 per cento di investimento proprio in questi territori, la regione ha un peso notevole. Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento 'InsiemeEnergia' che si è svolto oggi a Torino. (Rpi)