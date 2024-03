Speciale difesa: Romania, ambasciata russa, uccisi 349 mercenari romeni in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'invasione russa più di 13 mila mercenari stranieri sono andati al fronte per combattere a fianco dell'Ucraina. E' quanto sostiene l'ambasciata russa a Bucarest che cita dati del ministero della Difesa di Mosca. La stessa fonte afferma che 784 mercenari hanno lasciato la Romania, di cui 349 sono stati uccisi. Tali dati collocherebbero la Romania al sesto posto nel mondo per numero di volontari che combattono in Ucraina, rispetto agli stessi dati riportati dalla Russia. Al primo posto ci sarebbe la Polonia, con 2.960 volontari andati a combattere in Ucraina, di cui 1.497 eliminati. Al secondo posto arrivarono gli Usa con 1.113 persone, di cui 491 uccise. La Georgia è al terzo posto con 1.042 combattenti, di cui 561 eliminati. Al quarto posto c'è il Canada, con 1.005 combattenti, 422 uccisi seguita dal Regno Unito, con 822 combattenti, di cui 360 eliminati. Germania e Francia avrebbero meno volontari della Romania in Ucraina: rispettivamente 235 e 356. (Rob)