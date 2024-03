Speciale difesa: Casa Bianca, Israele non ha condiviso il piano per operazione a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano non ha inviato “alcun piano” agli Stati Uniti relativamente ad una operazione militare nella città di Rafah, nella Striscia di Gaza, dove al momento si trovano circa 1,5 milioni di rifugiati in fuga dal conflitto. Un portavoce della Casa Bianca ha riferito all’emittente “Cnn” che “non abbiamo ancora ricevuto un piano da parte di Israele: siamo stati chiari sulla necessità di proteggere i civili durante una possibile operazione”. Al termine della riunione odierna del gabinetto di guerra, i media israeliani hanno riferito che il premier Benjamin Netanyahu ha approvato un piano per una operazione militare a Rafah. Le forze di difesa israeliane (Idf) si starebbero preparando “dal punto di vista operativo”, e anche per “organizzare l’evacuazione della popolazione”. (Was)