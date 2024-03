Speciale difesa: militari Israele, 115 tonnellate di cibo e acqua scaricate e distribuite da Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che 115 tonnellate di cibo e acqua sono state scaricate dalla nave cipriota Amalthia su 12 camion, che saranno distribuiti nel nord di Gaza dall'organizzazione umanitaria World Central Kitchen (Wck). Su X, le Idf fanno sapere che la nave è arrivata poco fa sulla costa di Gaza dopo essere stata sottoposta a un “controllo di sicurezza completo” e spiegando che la consegna degli aiuti viene “effettuata in coordinamento e soggetta ad un accordo con la compagnia civile”. "Sottolineiamo che l'ingresso di aiuti umanitari non costituisce una violazione del blocco della sicurezza marittima", aggiungono le Idf. In precedenza, José Andrés, chef dell’organizzazione Wck, ha detto che finora due casse sono già state consegnate dall’Ong Open arms. La nave contiene un equivalente di 37 milioni di pasti per un totale di 200 tonnellate di prodotti alimentari. (Res)