Speciale difesa: Kuleba a Blinken, con il sostegno sufficiente possiamo sconfiggere la Russia sul campo

- L’Ucraina ha dimostrato più volte che con un sostegno sufficiente può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinek. “Ho parlato con Blinken e ho ringraziato gli Stati Uniti per il recente pacchetto di aiuti militari, che aiuterà il nostro popolo a resistere all’aggressione russa. Ho sottolineato la necessità e l’urgenza del continuo sostegno statunitense e internazionale all’Ucraina, compresa la difesa aerea e le munizioni di artiglieria. Non possiamo permettere alla Russia di sfruttare i ritardi negli aiuti per avanzare, mettendo tutta l’Europa e il mondo democratico a rischio di una guerra ancora più grande”, ha affermato Kuleba. Smettere di sostenere l’Ucraina “minerebbe gravemente la leadership statunitense in tutto il mondo e metterebbe a repentaglio la sicurezza nazionale statunitense”, ha aggiunto il ministro. “Abbiamo inoltre avuto uno scambio di opinioni sui risultati attesi dal vertice Nato di Washington che si terrà entro la fine dell'anno”, ha concluso Kuleba in un messaggio su X. (Kiu)