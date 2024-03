Napoli: deputata Auriemma nominata coordinatore provinciale M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onorevole Carmela Auriemma è il nuovo coordinatore del Movimento 5 Stelle in provincia di Napoli. La nomina è stata annunciata dal presidente del partito Giuseppe Conte durante l'assemblea provinciale svoltasi sabato pomeriggio a Ercolano. "Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al presidente Conte per la fiducia accordatami. È un onore e una responsabilità che accetto con umiltà e determinazione. Darò il mio massimo impegno", ha dichiarato Auriemma. "La provincia di Napoli affronta una serie di complessità, deve affrontare ogni giorno svariate questioni ma credo che i temi che maggiormente affliggono la provincia e la nostra regione siano quelli che riguardano il lavoro, un nuovo scenario preoccupante si abbatte sui nostri territori con la questione Stellantis e lo spettro della perdita di migliaia posti di lavoro, insieme all'ambiente e alla sanità - ha aggiunto Auriemma -. Queste sfide richiedono un impegno collettivo e una visione condivisa. Il nostro impegno deve essere quello di costruire un territorio migliore imponendo la nostra essenza e storia, preservando il nostro ambiente, creando opportunità di lavoro dignitoso, garantendo accesso a servizi sanitari di qualità e assicurando la sicurezza di ogni individuo nella nostra comunità. Dobbiamo lavorare senza sosta e senza paura, introducendo un nuovo paradigma politico che non ha paura di confrontarsi e che renda il cittadino libero dai sistemi clientelari". Avvocato esperta di diritto dell'Unione Europeo con esperienza internazionale e membro del direttivo Movimento 5 Stelle gruppo camera, l'onorevole Auriemma è anche componente della prima commissione affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni e della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, è stata consigliere comunale ad Acerra. (Ren)