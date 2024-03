Ue: Tajani, uso di eurobond per la difesa comune è una buona idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso degli eurobond per sostenere gli investimenti nella Difesa europea è una buona idea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Sono dell'idea che dobbiamo lavorare tutti assieme con due obiettivi. Il primo è quello di garantire la difesa dell'Ucraina e se si può fare di più è un bene", ha detto. "Per quanto riguarda la difesa europea, credo che l'idea degli eurobond sia una buona idea. La difesa europea non è però solo l'industria della difesa, ma anche l'aspetto militare e organizzativo vero e proprio. Non dobbiamo fermarci solo all'aspetto industriale, ma andare molto più in là e parlare di esercito europeo", ha concluso. (Beb)