Fvg: assessore Finanze, accordo da 75 milioni con Intesa San Paolo per crediti incagliati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Zilli si tratta di “un’operazione apripista a livello nazionale per la soluzione del problema. La finalità – ha spiegato – è consentire lo sblocco dei crediti attualmente incagliati e migliorare la circolarità dei crediti sul territorio”. Il valore complessivo dell’operazione è stimato in circa 75 milioni di euro, un “volume iniziale” ha aggiunto Zilli, perché “non abbiamo la percezione di quale sarà la risposta sul territorio, ma sappiamo che si tratta di un tema molto sentito che crea ancora difficoltà”. L’accordo fa seguito a una lettera d’intenti siglata lo scorso 6 febbraio, dopo che la normativa regionale approvata alla fine della precedente legislatura era stata fermata dall’intervento del legislatore nazionale che aveva vietato la cessione dei crediti alle società pubbliche. (segue) (Frt)