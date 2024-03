Fvg: assessore Finanze, accordo da 75 milioni con Intesa San Paolo per crediti incagliati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’accordo firmato oggi, Intesa Sanpaolo stipulerà singoli contratti quadro per la cessione dei crediti fiscali di imprese e persone fisiche agli 11 soggetti già individuati: i tre Consorzi di bonifica Pianura Friulana, Cellina Meduna e Venezia Giulia, A&t 2000, Trieste Airport, Net, Cosef, Cafc, Carnia Industrial Park – Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, Friulia e Ferrovie Udine Cividale. A sua volta Intesa Sanpaolo si impegna ad acquistare ulteriori crediti fiscali da imprese aventi sede nel territorio regionale per lavori eseguiti mediante sconto in fattura e da privati che abbiano sostenuto direttamente i costi delle opere sui propri immobili o che hanno i cantieri fermi, con particolare attenzione alla prime case. (Frt)