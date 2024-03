Fvg: Nieddu (Intesa Sanpaolo), ad oggi acquistati 800 milioni di euro di crediti fiscali in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi Intesa Sanpaolo ha acquistato già 800 milioni di euro di crediti fiscali in Friuli Venezia Giulia, permettendo di riqualificare circa quattromila abitazioni. Lo ha detto oggi a Trieste la direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, Francesca Nieddu, intervenendo alla presentazione dell’accordo stipulato con la Regione per la ri-cessione e l’acquisto di crediti fiscali da parte dell'istituto di credito funzionale a sbloccare i crediti incagliati. “Il bilancio della banca è saturo per i prossimi anni, perciò abbiamo bisogno di entrare in accordi per cedere i nostri crediti in modo sicuro e liberare capacità fiscale”, ha spiegato Nieddu. In base all’accordo, a seguito della cessione dei crediti incagliati, Intesa Sanpaolo si impegna ad acquistare crediti già sorti per dare aiuto alle famiglie e alle imprese del territorio che abbiano cassetti fiscali pieni. “Abbiamo scelto di indirizzarli alle famiglie e alle imprese con un intento di un massimo 250 mila euro di riacquisto per famiglia e fino a un massimo di due milioni di euro per imprese e condomini, in modo da far sì che l’aiuto vada al numero maggiore di beneficiari possibile”, ha concluso. (Frt)