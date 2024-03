Bosnia: domani a Sarajevo l'ottava edizione del Forum economico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani a Sarajevo, l'ottavo Forum economico della Bosnia Erzegovina, un incontro che coinvolge rappresentanti della comunità imprenditoriale, del mondo accademico e responsabili delle politiche economiche, organizzato dalla facoltà di Economia dell'Università della capitale bosniaca. Lo riporta il sito informativo "Biznis", secondo cui il focus del Forum economico del 2024 verterà sulle sfide che la regione dei Balcani e i Paesi in via di sviluppo come la Bosnia Erzegovina devono affrontare sul tema della transizione verde e dello sviluppo autosostenibile. Tra i partecipanti Jasmina Selimovic, governatore della Banca centrale, Johann Sattler, ambasciatore dell'Unione europea nel Paese balcanico, e il ministro degli Esteri Elmedin Konakovic. Il relatore principale del Forum 2024 sarà Zlatko Lagumdzija, rappresentante permanente della Bosnia Erzegovina presso le Nazioni Unite.(Seb)