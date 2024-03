Kosovo: Kfor, termina l'impegno dell'unità italiana nel Battaglione di riserva operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità italiana del Battaglione di riserva operativa della missione della Nato Kfor ha concluso il suo schieramento di quattro mesi, con una cerimonia tenutasi a Pejë/Peć. L'unità era composta dal 186esimo reggimento paracadutisti italiani “Folgore” e da personale aggiuntivo dell'Esercito italiano e dei Carabinieri. Lo riferisce un comunicato di Kfor. Il colonnello Giovanni Corrado, comandante del Reggimento “Folgore”, è stato insignito della medaglia Nato non Articolo 5, in riconoscimento dei suoi eccellenti servizi. “Vorrei che questo fosse un momento di riconoscimento dello spirito con cui questo splendido ed eterogeneo gruppo di persone ha affrontato e portato a termine la propria missione”, ha affermato. Il vice comandante della Kfor, generale di brigata Federico Bernacca, ha espresso il suo apprezzamento al colonnello Corrado e alle sue truppe per il loro inestimabile contributo. “Donne e uomini del Battaglione della riserva operativa, le vostre azioni quotidiane hanno dimostrato la credibilità e l'efficacia del vostro ruolo. Avete raccolto la sfida e avete onorato il prestigio della bandiera italiana in questa regione di importanza strategica per l'Alleanza, attraverso il vostro servizio incondizionato”, ha sottolineato. Il generale di brigata Bernacca ha inoltre sottolineato i continui sforzi di sicurezza della Kfor in tutto il Kosovo per garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento a beneficio di tutte le comunità. (segue) (Alt)