Kosovo: Kfor, termina l'impegno dell'unità italiana nel Battaglione di riserva operativa (3)

- Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il comandante della Missione Ue sullo Stato di diritto (Eulex), generale di divisione Pietro Barbano, il comandante di Kfor Regional Command West, colonnello Francesco Ferrara, il comandante dell'Unità specializzata multinazionale , colonnello Massimo Rosati, e il comandante dei Carabinieri del Comando Regionale Ovest, maggiore Francesco Giangreco. Kfor continua ad attuare il suo mandato - basato sulla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - per fornire un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo e libertà di movimento, in ogni momento e in modo imparziale. Kfor è il terzo operatore di sicurezza, dopo rispettivamente la Polizia del Kosovo ed Eulex, con cui opera in stretto coordinamento. (Alt)