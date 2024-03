Kosovo: Bersaglieri Kfor partecipano a conferenza universitaria su parità di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi gli interventi e le testimonianze che hanno portato un significativo contributo al dibattito, tra cui quelli del tenente Alessandra Adamo, del Comando Regionale Kfor, Adelina Paqarizi, della Ong “Hareja”, Mrika Nikii, funzionaria comunale per le Comunità e il Ritorno in Kosovo, Silvia Raskovic, studentessa presso l'Università “Haxhi Zeka” Albiona Kelmendi, e Have Lajqi, rappresentante Osce. La Kfor riconosce l’importanza dell’uguaglianza di genere e sostiene tutti gli sforzi verso un mondo in cui tutti siano trattati con dignità e rispetto. (Alt)