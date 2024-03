© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Maria Tripodi ha partecipato a Napoli ai lavori della conferenza “La Difesa italiana per l’empowerment femminile, organizzata dal sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti. Lo riferisce oggi sul proprio sito internet la Farnesina. La conferenza si è articolata in quattro sessioni di lavoro, che hanno approfondito le diverse dimensioni del ruolo delle istituzioni nel valorizzare il contributo femminile al progresso della società in tutti campi, dall’attività internazionale a quella della difesa. All’iniziativa hanno preso parte in collegamento dai teatri operativi i contingenti delle missioni italiane in Kosovo, Libano Somalia – dove le Forze armate sostengono le donne attraverso progetti di cooperazione civile-militare e di nave Margottini della Marina. Nel suo intervento, Tripodi ha sottolineato il ruolo cruciale dell’Italia nel promuovere l’Agenda delle Nazioni Unite “Donne, Pace e Sicurezza”, creata agli inizi degli anni duemila per mettere la figura femminile al centro degli sforzi negoziali e delle operazioni di mantenimento della pace che coinvolgono l’Onu. L’Italia sta già lavorando – ha proseguito Tripodi - affinché il quinto Piano d’azione nazionale che decorre dal 2025, consolidi ulteriormente l’impegno del nostro Paese in questa sfida cruciale, ricordando il prezzo pagato da molte donne nei numerosi teatri di crisi emersi negli ultimi anni ,dall’Ucraina al Medio Oriente, concludendo che “anche per loro abbiamo il dovere di agire con rinnovato impegno”. (Res)