Balcani: Rojc (Pd), c'è scoglio rapporti Serbia-Kossovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti della Serbia con Pristina "è determinante per la stabilità dei Balcani. Nel cammino della Serbia verso l'Europa non è stato ancora superato lo scoglio del riconoscimento del Kosovo e si aggiunge l'equidistanza, almeno apparente, di Vucic allo scoppio del conflitto russo-ucraino". Lo ha detto oggi a Trieste la senatrice Tatjana Rojc (Pd), intervenendo a un convegno sull'Europa. Riferendosi ai negoziati di adesione della Bosnia-Erzegovina alla Ue Rojc ha avvertito che "nel caso la decisione dovesse venire procrastinata si aprirebbe naturalmente la porta alla destabilizzazione dell'area per le possibili interferenze russe, ma alcuni temono anche interferenze di Paesi di matrice islamica. Nell'ottica dell'avvicinamento ucraino e moldavo all'Europa - ha puntualizzato Rojc - questo potrebbe costituire un punto strategicamente molto delicato per gli equilibri europei e mondiali". "Un aumento dell'influenza di Paesi islamici sui Balcani costituirebbe un problema estremamente difficile da gestire - ha aggiunto la senatrice - alla luce della crisi del Mar rosso che si ripercuote pesantemente sulle economie europee soprattutto dei Paesi del Mediterraneo, sull'Italia in primis e su Trieste con il suo porto - ha sottolineato - in maniera ancora più acuta". (Rin)