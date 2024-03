Germania: iniziate le esercitazioni della Nato in Sassonia-Anhalt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate le esercitazioni "Spada dei Wettin" in Sassonia-Anhalt, con la partecipazione di diversi Stati della Nato. Guidate dalla 37ma brigata di fanteria meccanizzata dell'esercito tedesco "Stato libero di Sassonia", le manovre si svolgono nei centri di addestramento di Klietz e Gardelegen. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", sono coinvolte "diverse centinaia" di mezzi corazzati sia cingolati sia su gomma, tra cui carri armati Leopard e veicoli da combattimento per fanteria Marder dell'esercito tedesco. In particolare, un gruppo da combattimento della Germania si eserciterà nell'attraversamento di corsi d'acqua, nella marcia e nel combattimento. Altre attività vedono la partecipazione di reparti della Repubblica Ceca e della Norvegia. "Spada dei Wettin" rientra nell'esercitazione delle Forze armate tedesche "Quadriga 2024", che a sua volta fa parte delle manovre Nato "Steadfast Defender" in corso da febbraio in Europa centrale e settentrionale. (Geb)