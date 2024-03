Slovacchia: Andrej Danko (Sns) ritira la candidatura alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito nazionale slovacco (Sns), Andrej Danko, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato in conferenza stampa. Danko è stato indotto a questa scelta dagli ultimi sviluppi nei suoi consensi elettorali e dal desiderio di non dividere il fronte delle forze conservatrici. Il leader dell’Sns si è presentato ai giornalisti assieme a un altro candidato alle presidenziali, Stefan Harabin, a cui ha riconosciuto il suo sostegno. “Già a gennaio abbiamo fatto un ‘accordo tra gentiluomini’ per sostenerci a vicenda a seconda di chi avrebbe avuto più successo in termini di consenso preelettorale”, ha detto Danko, che quindi non sosterrà la candidatura del suo alleato di governo Peter Pellegrini, leader di Hlas-Socialdemocrazia (Hlas). Il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia si terrà il 23 marzo. L’eventuale ballottaggio sarà il 6 aprile. (Vap)