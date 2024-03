Basilicata 2024: Bonetti (Az-Per), sosteniamo Bardi, accordo sui temi chiave per Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Abbiamo deciso di sostenere Bardi perché è una persona seria, perbene, ma soprattutto perché abbiamo con lui trovato un accordo programmatico per il rilancio della Basilicata su punti che per noi sono essenziali: la sanità, il rilancio industriale con Industria 4.0, il rilancio dell'automotive e le politiche demografiche per bloccare lo spopolamento di quel territorio." Lo ha detto la vicecapogruppo di Azione-PER-Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti intervenendo questa mattina a Tgcom24. (Rin)