Ucraina: deputato Chernev, colmare lacune legislative per ostacolare diserzione servizio militare

- La nuova legge sulla mobilitazione che viene elaborata ora in Ucraina intende colmare una delle lacune che permetteva ai cittadini del Paese di evitare il servizio militare. Lo ha affermato il presidente del Comitato della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale ucraino) per la sicurezza nazionale, Egor Chernev. In particolare, si tratta delle disposizioni della legge che permettono di registrare più persone contemporaneamente come caregiver familiari. "Abbiamo sentito il problema delle persone con disabilità e dei loro caregiver. Ora stiamo cercando una formula in cui le persone con disabilità non saranno private delle cure necessarie. D'altra parte, dobbiamo colmare una lacuna di cui godono alcuni evasori. Trovano persone con disabilità e una di queste persone può avere, per esempio, nove caregiver. Non dovrebbe essere così. Dovrebbe esserci un solo caregiver", ha spiegato Chernev. L'esponente del governo ha aggiunto che il Comitato si è prefissato un obiettivo di soddisfare la richiesta dello Stato maggiore e del ministero della Difesa, mantenendo nello stesso tempo un equilibrio di diritti, libertà e giustizia per le persone. (Kiu)