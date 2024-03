Egitto-Italia: Barcaiuolo (Fd'I), giornata storica nella lotta contro immigrazione clandestina e traffico esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La visita di Giorgia Meloni in Egitto "testimonia, ancora una volta, il concreto impegno del governo italiano per contrastare il traffico migratorio illegale nell'ottica di aiutare gli Stati di origine e quelli di transito e, di conseguenza, far cessare gli sbarchi clandestini". Sono queste le parole di Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri Difesa al Senato della Repubblica, rispetto alla visita di Giorgia Meloni in Egitto. "Proprio come avvenuto con la Tunisia – chiarisce Barcaiuolo – la cooperazione con l'Egitto nell'ottica del Piano Mattei mostra la responsabilità di un Governo che vuole gestire l'immigrazione in modo controllato e responsabile, proteggendo le frontiere italiane. Dopo i dati positivi dei primi due mesi dell'anno, che hanno visto un calo degli sbarchi del 70% sulle coste italiane, mi auguro che gli accordi di oggi possano garantire stabilità nel lungo periodo per entrambe le nazioni".