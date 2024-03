Egitto-Italia: Barcaiuolo (Fd'I), giornata storica nella lotta contro immigrazione clandestina e traffico esseri umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venendo al fronte internazionale – prosegue il senatore – oggi l'Egitto gioca un ruolo decisivo nell'equilibrio di un Medio-Oriente lacerato dal conflitto tra Israele e Gaza e dagli attacchi degli Houthi. A tal proposito, la dichiarazione congiunta che pone le basi per un partenariato strategico tra Ue ed Egitto e vede un pacchetto di aiuti da 7,4 miliardi di euro per la nazione africana rappresenta una svolta importantissima nell'ottica del mantenimento di pace e stabilità. L'incontro di oggi rafforza notevolmente la posizione dell'Italia nello scacchiere del Mediterraneo e garantisce grande prestigio a livello internazionale". "Mi preme, infine, sottolineare - conclude Barcaiuolo – che, durante l'incontro, il presidente del Consiglio Meloni e il Presidente al-Sisi hanno concordato di stabilire un partenariato tra Italia ed Egitto nel contesto di grandi progetti agricoli e di bonifica, finalizzati a stabilire una 'model farm', e a trasferire le più innovative tecnologie italiane nel settore per contribuire alla sicurezza alimentare della Nazione. In una giornata storica come quella di oggi, l'Italia dimostra ancora una volta di avere a cuore la stabilità del Medio-Oriente". (Rin)