Tunisia: leader opposizione Ghannouchi vince ricorso in Cassazione

- L'ex presidente del parlamento e leader del partito islamista Ennahdha, Rachid Ghannouchi, ha vinto il ricorso in Cassazione per la condanna in appello a 15 mesi di carcere per favoreggiamento del terrorismo. Lo ha ferito ieri l'emittente radiofonica tunisina "Mosaique fm". Ghannouchi era stato condannato a un anno di reclusione a seguito di una denuncia sporta contro di lui da un sindacalista della sicurezza nazionale (perché aveva definito "tiranne" le forze di polizia). In un secondo procedimento in appello, la pena era stata aumentata a 15 mesi, accompagnata da una supervisione amministrativa di tre anni. La causa verrà quindi ora riesaminata da una sezione della Corte d'appello di Tunisi, diversamente costituita.(Tut)