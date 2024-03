© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni cassonetti dell'immondizia sono andati in fiamme nella notte, in via Giovanni Palombini in zona Casal de' Pazzi a Roma, poco distante in linea d'aria da San Basilio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Il rogo è stato domato e sono in corso le indagini. (Rer)