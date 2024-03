Roma: in fiamme tre baracche a Pietralata, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alla mezzanotte di ieri, per cause in corso di accertamento, un incendio si è sviluppato in tre baracche in via Generale Roberto Bencivenga in zona Pietralata a Roma. Nei tre ripari di fortuna vivevano tre persone senza fissa dimora, si tratta di tre stranieri provenienti dalla Romania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico sanitario ma i tre non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure e sono stati presi in carico dai servizi sociali. (Rer)