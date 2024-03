Russia: Guerini (Copasir), Paese assuefatto da potere putiniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è "un Paese assuefatto e condizionato da 24 anni di potere putiniano, con tre giorni di seggi aperti" e dalle elezioni "non mi aspettavo uno scenario molto differente da quello che abbiamo visto". Lo ha detto Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e deputato del Pd, intervenendo alla trasmissione televisiva "Start", su Sky Tg24. "C'era un solo partecipante in quanto gli altri candidati erano delle comparse nel sistema elettorale. Sicuramente ci sono stati segni importanti di dissenso, l'appuntamento di mezzogiorno, le attività svolte all'estero dai dissidenti, però vedo risultato in tendenza rispetto le previsioni; non mi aspettavo sconvolgimento rispetto all’agenda che Putin ha già delineato. Considerando che le regioni occupate sono illegittime anche il risultato elettorale in quelle regioni è da considerarsi tale", ha concluso.(Rin)