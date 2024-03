Riforme: Salvini, favorevoli a reintroduzione Province, spero altri condividano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega da sempre "è favorevole a reintrodurre le province elette dai cittadini con poteri, denari e risorse perché le province gestiscono le strade e le scuole dove viaggiano e dove studiano i nostri figli; evidentemente non tutti, sia nella maggioranza che nell’opposizione, sono d’accordo, così come per il terzo mandato: l’abbiamo votato da soli. Quindi siamo in democrazia e la maggioranza vince". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e trasporti, a margine del convegno “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo”, a Milano. "Secondo me ridare poteri e competenze alle province dopo la finta cancellazione voluta da Renzi per propaganda, sarebbe utile all’Italia, non alla Lega - ha aggiunto Salvini - spero che tutti gli altri, a destra e a sinistra, lo condividano". (Rem)