Auto: Stellantis incontra fornitori locali e stranieri il 16 aprile per lo stabilimento Fiat Algeria

- Stellantis ha programmato un incontro il 16 e 17 aprile a Orano, in Algeria, con fornitori sia locali che stranieri provenienti da Francia, Italia, Romania e Turchia. L'obiettivo è selezionare partner per la seconda fase della produzione locale di veicoli nel nuovo impianto Fiat. Sofiane Bakhchi, presidente della Borsa di subfornitura dell'Algeria occidentale, ha dichiarato che l'evento mira a individuare ulteriori fornitori per la produzione di componenti per veicoli "Made in Algeria". Attualmente, Stellantis collabora con 11 fornitori locali, un numero destinato a crescere presto a 23. I fornitori provenienti da Romania, Turchia, Italia e Francia parteciperanno all'incontro per esplorare le opportunità relative alla produzione di pezzi di ricambio e accessori automobilistici in Algeria. (segue) (Ala)