Auto: Stellantis incontra fornitori locali e stranieri il 16 aprile per lo stabilimento Fiat Algeria (2)

- Le parti attualmente prodotte localmente per i veicoli Fiat includono sedili, tappeti, oli e lubrificanti, parti in plastica e pneumatici. Bakhchi ha sottolineato che i fornitori selezionati devono soddisfare rigorosi requisiti in termini di qualità, prestazioni ed efficienza, come riportato da "Echourouk News". La produzione del primo modello Fiat "Made in Algeria" è iniziata l'11 dicembre 2023, con la commercializzazione che ha avuto inizio nel marzo 2024, offrendo prezzi competitivi rispetto ai modelli importati. Le specifiche per la produzione dei veicoli, pubblicate nel novembre 2022, prevedono un graduale aumento del tasso di integrazione nazionale, che raggiungerà il 10 per cento dopo un anno di produzione e il 30 per cento entro cinque anni. Questa disposizione incoraggia le case automobilistiche presenti sul mercato nazionale a collaborare con fornitori locali per conseguire il livello desiderato di integrazione. (Ala)