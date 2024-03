Usa: Corte Suprema si esprimerà sulle pressioni del governo federale sui social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti prenderà in esame oggi una causa legale sulla libertà di espressione, che contesta all'amministrazione del presidente Joe Biden le pressioni sulle piattaforme di social media per moderare e rimuovere contenuti bollati come "disinformazione" in merito a diverse questioni sensibili, dalle elezioni alle politiche di risposta alla pandemia di Covid-19. La Corte Suprema ascolterà proprio le argomentazioni dell'amministrazione Biden, che ha presentato un ricorso contro l'ingiunzione di una corte inferiore che limita i contatti della Casa Bianca e di altre agenzie federali con le piattaforme di social media. La questione era stata oggetto di accesi dibattiti negli Usa dopo l'acquisizione di Twitter - poi ribattezzato X - da parte di Elon Musk, e la divulgazione da parte di quest'ultimo delle pressioni e dell'influenza esercitare sul social media dalle agenzie federali, incluse le agenzie di intelligence. (segue) (Was)