Russia: osservatori Sco, le elezioni presidenziali si sono svolte in modo legittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli osservatori dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) hanno evidenziato l'apertura e la trasparenza delle commissioni elettorali durante lo svolgimento delle elezioni presidenziali in Russia. Lo ha detto il capo della missione e segretario generale della Sco, Zhang Ming. "La votazione si è svolta in un'atmosfera tranquilla e benevola e nel rispetto dell'ordine stabilito, senza interferenze esterne e tensioni", ha detto Zhang Ming, intervenuto presso la Commissione elettorale centrale russa. Secondo la valutazione degli osservatori della Sco, "il lavoro delle commissioni elettorali si è distinto per trasparenza e apertura e per la comunicazione attenta e professionale dei membri della missione con gli elettori e altri partecipanti al processo elettorale". Zhang ha aggiunto che i dipendenti dei comitati elettorali hanno assunto "una posizione imparziale". "Le violazioni del diritto nazionale che mettono in dubbio la legittimità delle elezioni non sono state notate dalla missione", ha concluso il segretario della Sco. (Rum)