Codice strada: Salvini, critiche da chi non ha letto il testo o pregiudizi della sinistra

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Abbiamo ascoltato per mesi tutti i soggetti coinvolti, compresi tanti familiari delle vittime. È un codice della strada che punta su educazione stradale, prevenzione e controlli. Alcune critiche son figlie o di non aver letto il testo o di pregiudizio di qualche partito di sinistra". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a margine del convegno “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo”, a Milano. "Il nostro obiettivo è ridurre morti, feriti e incidenti - ha aggiunto - penso che questo codice sia assolutamente utile, anche parlarne fa bene perché responsabilizza". "Non penso proprio che sia un codice che ha l'obiettivo di aumentare gli incidenti, ho due figli, sarei un matto", ha concluso Salvini. (Rem)