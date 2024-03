Regeni: corte d'assise Roma respinge richiesta nullità processo avanzate da difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda corte d'assise di Roma ha respinto le eccezioni di nullità del processo avanzate dalla difesa dei quattro agenti segreti egiziani imputati per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso a gennaio 2016 al Cairo. E' iniziata oggi nell'aula Occorsio del tribunale di Roma la seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso nel 2016 al Cairo, in Egitto. "Siamo ostinatamente presenti", hanno detto i genitori della vittima, Paola e Claudio, entrando in aula. Assenti gli imputati, i quattro agenti egiziani accusati di avere rapito, torturato e ucciso al Cairo il ricercatore triestino nel 2016. All'esterno del tribunale è in corso un sit-in di solidarietà. (Res)