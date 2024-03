Sardegna: nuova frontiera per carni ovine sarde con progetto che guarda al mercato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al gruppo operativo partecipano anche Sardinya Carni Srl, responsabile della commercializzazione delle carni sul territorio locale, la Cooperativa Produttori Arborea, che contribuirà alla realizzazione di miscele per l'alimentazione zootecnica, e le aziende agricole Demetra, Nuraghe Elighe e l'OP Unione Pastori soc. coop. Agr., coinvolte in tutte le fasi di ricerca sul campo. Il progetto è coordinato da Sarca Srl, con il dottor Marco Valerio Francone della MV Consulting come responsabile tecnico-scientifico, mentre la Credit Data Research Italia, azienda specializzata in finanza agevolata, si occuperà della gestione e la rendicontazione del progetto. "Per noi di Credit Data Reserch è la prima volta in un progetto di filliera nel settore ovino in Sardegna - spiega Daniela Auzzas, referente - siamo sicuri che gli obiettivi della ricerca potranno fungere da volano per future attività imprenditoriali". (Rsc)