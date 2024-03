Russia: Salvini, prendiamo atto del voto dei cittadini, spero sia l'anno della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Ci sono state delle elezioni, prendiamo atto del voto dei cittadini russi sperando che il 2024 sia l’anno della pace". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a margine del convegno “Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo" a Milano, commentando le elezioni russe. "Mi preoccupa - conclude il ministro riferendosi al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron - che qualche leader europeo parli ,come se fosse naturale, di esercito, di guerre di militari da mandare a combattere. La terza guerra mondiale è l’ultima cosa che voglio lasciare in eredità ai miei figli". (Rem)