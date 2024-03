Covid: Calderoli (Lega), mi stringo attorno alla città di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro anni fa "la notte terribile, nell'apice della prima ondata della pandemia, con i mezzi militari in uscita dal cimitero cittadino a formare quel lugubre corteo nelle strade della nostra Bergamo" e "da bergamasco mi stringo intorno alla mia città e a tutta la nostra provincia, alla mia comunità, al mio territorio così fortemente colpito con migliaia di vittime, senza dimenticarci i tanti malati che hanno poi avuto conseguenze indelebili sulla propria salute". Lo scrive in una nota il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Oggi nel giorno della commemorazione nazionale per le vittime del Covid io da bergamasco, che ha vissuto a Bergamo quella prima ondata, rivolgo il mio primo pensiero alle migliaia di vittime bergamasche: molte delle quali erano persone che conoscevo. E ovviamente alle loro famiglie. Il secondo pensiero, doveroso - aggiunge -, agli eroi in prima linea in quei giorni terribili: i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario negli ospedali, nelle ambulanze, nei ricoveri, nelle assistenze domiciliari, e poi tutti i volontari impegnati sui vari fronti, insieme alle forze dell'ordine anche loro in prima linea ad aiutare". (segue) (Com)