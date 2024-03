Covid: Calderoli (Lega), mi stringo attorno alla città di Bergamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni scorsi "in questa triste ricorrenza ho paragonato quella pandemia ad un terremoto, ho detto che la nostra Bergamo era stata colpita da un sisma invisibile, che non aveva buttato giù le case o i ponti, come accaduto per esempio a L'Aquila o ad Amatrice, ma aveva lasciato danni permanenti, a livello sociale e anche economico. Confermo questo triste paragone - prosegue Calderoli. Sono passati quattro anni, da quelle macerie invisibili siamo ripartiti, rimboccandoci le maniche, come siamo abituati a fare noi bergamaschi, e intorno a noi è ripartita tutta la Lombardia così duramente colpita. Ma a distanza di quattro anni resta impossibile dimenticare, anche se abbiamo voltato pagina. Perché 'Mola mia' qui a Bergamo non è mai un modo di dire e basta", conclude il ministro. (Com)