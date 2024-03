Economia: gli italiano spendono 320 euro l'anno in trattamenti estetici, cresce, il buy now pay later

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto è importante per gli italiani sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto estetico? Ma soprattutto, quanto costa? I dati dell'Osservatorio Compass dedicato al beauty e pubblicato in occasione dell'edizione 2024 del Cosmoprof Worldwide Bologna, stimano che nel 2023 gli italiani hanno speso in media 320 euro per la cura del proprio aspetto fisico. La cura dei capelli è la più costosa: per le extension la spesa media è di 600 euro mentre per i trapianti si arriva fino ai 930 euro. Non a caso, saloni di bellezza e parrucchieri sono gli esercizi più frequentati da chi si sottopone regolarmente a trattamenti estetici, sia quelli in cui si spende di più. Il Buy now pay later consente ai consumatori che desiderano investire sulla cura del proprio corpo la possibilità di suddividere la spesa in più quote mensili. Non sorprende dunque che il Bnpl venga considerato uno strumento utile da 6 italiani su 10, con punte del 74 per cento tra i Millennials. La cura del corpo sta a cuore a molti italiani. Per più di 8 su 10 la cura dell'aspetto fisico è importante perché aiuta a sentirsi meglio, influenzando positivamente autostima, sicurezza di sé e umore. Le motivazioni sono diverse e condivise in maniera trasversale all'interno del campione degli intervistati: al primo posto si posiziona l'attenzione per l'aspetto fisico della Gen Z, con il 92 per cento che lo ritiene importante. Per chi ha effettuato trattamenti estetici nel 2023, centri estetici e parrucchieri sono stati gli esercizi più frequentati (rispettivamente dal 28 per cento e dal 26 per cento degli intervistati) e nel 2024 potrebbero esserlo ancora di più, dato che il 57 per cento degli italiani si dichiara interessato a trattamenti estetici, soprattutto a massaggi e cure per viso e capelli. (segue) (Com)