Economia: gli italiano spendono 320 euro l'anno in trattamenti estetici, cresce, il buy now pay later (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa media degli italiani per i trattamenti estetici nel corso del 2023 si attesta intorno a 320 euro. E per il 2024, non manca chi (uno su cinque) pensa di incrementare il budget dedicato alla cura del proprio aspetto. Nel dettaglio, il 13 per cento ha speso circa 257 euro per la cura dei capelli, una percentuale analoga ha optato per i massaggi terapeutici, sostenendo un costo medio di 312 euro, importo pressoché in linea con quello riservato ai massaggi rilassanti, pari a euro317. Ma sono i trapianti per capelli, le extension e il filler all'acido ialuronico a posizionarsi sul podio dei trattamenti più costosi (rispettivamente intorno a 930 euro, euro600 e 500 euro), anche se ancora vi ricorre una piccola fetta del campione (tra il 2 e il 4 per cento). Le elaborazioni dell'Osservatorio Compass dimostrano che chi si sottopone a trattamenti estetici preferisce acquistare la singola seduta, pagando di volta in volta, ma che esistono delle differenze rilevanti in base alla tipologia di trattamento scelto. L'acquisto di pacchetti o abbonamenti si fa spazio tra gli esercenti che svolgono il trattamento in cicli di sedute, come nel caso della depilazione definitiva o della riduzione di grasso localizzato, con le carte di credito e debito in cima alle preferenze delle modalità di pagamento per i cicli di trattamento più costosi. (segue) (Com)