Economia: gli italiano spendono 320 euro l'anno in trattamenti estetici, cresce, il buy now pay later (3)

- Uno strumento di crescente interesse per commercianti e clienti, utile a facilitare le spese per la cura della persona è il Buy now pay later, la soluzione di pagamento che permette di dilazionare una spesa senza costi aggiuntivi per il consumatore e che è oggi conosciuta da oltre il 40 per cento degli italiani, in particolare Gen Z (52 per cento) e Millennials (51 per cento). Nel caso dei trattamenti estetici, il BNPL è visto come un'opzione particolarmente vantaggiosa da oltre il 60 per cento degli italiani, percentuale che sale dal 74 per cento tra i Millennials. Trasversale l'apprezzamento della formula di dilazione non onerosa di pagamento al punto da portare in tanti casi ad aumentare il budget riservato alla cura del proprio aspetto fisico. Infatti, oltre il 30 per cento degli italiani ricorrerebbe al Bnpl per incrementare la spesa in trattamenti estetici, in particolare tra gli esponenti della Gen X (38 per cento). "Benessere e cura dell'aspetto fisico rappresentano un'esigenza sempre più diffusa tra gli italiani – ha commentato Luigi Pace, Direttore centrale marketing & innovation di Compass. I dati dell'Osservatorio Compass descrivono una tendenza di spesa solida, sostenuta dal desiderio di migliorare la propria immagine, anche se il costo dei cicli di trattamenti estetici può costituire un ostacolo alla scelta. Il Buy now pay later rappresenta un valido supporto in questo senso, come dimostrano anche le percentuali in crescita di utilizzo tra i clienti degli esercizi commerciali – spiega Pace. Poter dilazionare la spesa senza alcun costo aggiuntivo e in maniera semplice e veloce, è infatti un incentivo a scegliere i trattamenti estetici, spesso incrementando il budget dedicato alla cura di sé stessi. Il Bnpl ha dunque un forte potenziale per il settore, che grazie a questa soluzione finanziaria innovativa può aiutare a fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi, in un mercato di grande interesse anche per le generazioni più giovani". (Com)