Gaza: fonti stampa, decine di palestinesi uccisi in raid Israele a ospedale Al Shifa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato un'operazione nell'ospedale Al Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia, assumendone il controllo e chiedendo ai membri del movimento islamista palestinese Hamas - posizionati all'interno della struttura - di uscire e arrendersi. Lo hanno riferito le stesse Idf, spiegando che finora le truppe hanno catturato circa 80 sospetti, alcuni dei quali sarebbero "agenti terroristici confermati". Diversi miliziani di Hamas sarebbero stati uccisi e feriti negli scontri con i militari israeliani nell'area dell'ospedale. Inoltre, secondo le Idf, fino ad ora solamente un militare israeliano è stato leggermente ferito. Le forze di Israele hanno affermato di agire in base a informazioni di intelligence, secondo le quali alcuni membri di Hamas sarebbero arrivati di recente nell'ospedale per usare i suoi spazi come centri di comando. Non ci sono informazioni su ostaggi detenuti nell'area, hanno aggiunto le Idf. (Res)