© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha assicurato che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2027. "Non sono candidato", ha detto Le Maire all'emittente radiofonica "France Inter". Nel frattempo, proprio in questi giorni è in pubblicazione il libro di Le Maire "La via francese" che però "non è un libro di propaganda elettorale", ha affermato il ministro. (Frp)